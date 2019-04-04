Валенсия – Реал – 2:1 – видео голов и обзор матча

Валенсия победила Реал в 30 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия – Реал.

Победу Валенсии принесли точные удары Гедеша и Гарая в каждом из таймов. Уже на последних секундах встречи Карим Бензема отыграл один гол, однако на большее Реал не хватило.

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Это поражение стало для мадридцев первым после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера. Валенса набрала 46 очков и поднялась на пятую позицию. Реал с 57 зачетными баллами остался третьим. Отставание "бланкос" от Атлетико составляет 5 очков, от Барселоны – целых 13.