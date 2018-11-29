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Зидан – лучший клубный тренер года по версии IFFHS

21:36 18 Читати українською
Зидан – лучший клубный тренер года по версии IFFHS
Зинедин Зидан / Фото УЕФА

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан продолжает получать награды за работу в мадридском клубе.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего клубного тренера в мире по итогам 2018 года.

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Им стал французский специалист Зинедин Зидан, сообщает официальный сайт федерации.

Экс-тренер Реала набрал невероятные 296 очков, второе место занимает наставник Ливерпуля Юрген Клопп (109 очков), третий – тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (105 очков).

Напомним, 46-летний Зидан в прошлом сезоне в третий раз подряд победил с Реалом в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, лучшим тренером среди национальных команд стал наставник сборной Фрнации Дидье Дешам.

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