Зідан – найкращий клубний тренер року за версією IFFHS

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан продовжує отримувати відзнаки за роботу в мадридському клубі.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого клубного тренера у світі за підсумками 2018 року.
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Ним став французький фахівець Зінедін Зідан, повідомляє офіційний сайт федерації.
Екс-тренер Реала набрав неймовірні 296 очок, другу сходинку посідає наставник Ліверпуля Юрген Клопп (109 очок), третій – тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (105 очок).
Нагадаємо, 46-річний Зідан в минулому сезоні втретє поспіль тріумфував з Реалом в Лізі чемпіонів.
Варто відзначити, найкращим тренером серед національних команд став наставник збірної Фрнації Дідьє Дешам.
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