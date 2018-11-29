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Зідан – найкращий клубний тренер року за версією IFFHS

21:36 134 Читать на русском
Зідан – найкращий клубний тренер року за версією IFFHS
Зінедін Зідан / Фото УЄФА

Екс-тренер Реала Зінедін Зідан продовжує отримувати відзнаки за роботу в мадридському клубі.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого клубного тренера у світі за підсумками 2018 року.

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Ним став французький фахівець Зінедін Зідан, повідомляє офіційний сайт федерації.

Екс-тренер Реала набрав неймовірні 296 очок, другу сходинку посідає наставник Ліверпуля Юрген Клопп (109 очок), третій – тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (105 очок).

Нагадаємо, 46-річний Зідан в минулому сезоні втретє поспіль тріумфував з Реалом в Лізі чемпіонів.

Варто відзначити, найкращим тренером серед національних команд став наставник збірної Фрнації Дідьє Дешам.

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