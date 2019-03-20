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Жвачку Фергюсона с последнего матча во главе Манчестер Юнайтед продали за 455 тысяч евро

10:16 76 Читати українською
Жвачку Фергюсона с последнего матча во главе Манчестер Юнайтед продали за 455 тысяч евро
Алекс Фергюсон / фото из соцсетей

Фрагмент жевательной резинки бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на интернет-аукционе eBay.

Именно эту резинку жевал сэр Алекс во время своего последнего матча во главе Манчестер Юнайтед против Вест Бромвича (5:5) 19 мая 2013, сообщает The Sun.

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Лот был продан за 390 тысяч фунтов (около 455 тысяч евро). Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Манчестер Юнайтед.

Алекс Фергюсон возглавлял МЮ с 1986 по 2013 год. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю – 38. Сам сэр Алекс 11 раз признавался лучшим тренером года в АПЛ.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон
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