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Фергюсон на один матч возглавит Манчестер Юнайтед – стала известна дата

13:40 84 Читати українською
Фергюсон на один матч возглавит Манчестер Юнайтед – стала известна дата
сэр Алекс Фергюсон и Манчестер Юнайтед в 1999-м

Легендарный сэр Алекс Фергюсон снова станет главным тренером Манчестер Юнайтед. Правда, только на один благотворительный матч.

Ветераны Манчестер Юнайтед и Баварии встретятся в благотворительном матче, приуроченном к 20-й годовщине требла "красных дьяволов". В поединке примут участие многие участники финала Лиги чемпионов 1998/99, а на тренерскую скамью МЮ вернется сэр Алекс Фергюсон, сообщает официальный сайт манкунианцев.

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"С нетерпением жду этой возможности. Это будет особенный день, ведь мы получим возможность увидеть немало знакомых лиц, а также поддержать работу клубного фонда", – заявил сэр Алекс.

Поединок состоится на Олд Траффорд 26 мая 2019 года – спустя ровно 20 лет со дня знаменитого финала на Камп Ноу. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд Манчестер Юнайтед.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон Бавария Бавария
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