Жуйку Фергюсона з останнього матчу на чолі Манчестер Юнайтед продали за 455 тисяч євро

Фрагмент жувальної гумки колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні eBay.

Саме цю гумку жував сер Алекс під час свого останнього матчу на чолі Манчестер Юнайтед проти Вест Бромвіча (5:5) 19 травня 2013 року, повідомляє The Sun.

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Лот був проданий за 390 тисяч фунтів (близько 455 тисяч євро). Виручені кошти підуть до благодійного фонду Манчестер Юнайтед.

Алекс Фергюсон очолював МЮ з 1986 по 2013 рік. Під керівництвом Фергюсона манкуніанці виграли більше трофеїв, ніж за всю свою попередню столітню історію – 38. Сам сер Алекс 11 разів визнавався найкращим тренером року в АПЛ.

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