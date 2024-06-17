Бельгийцы и словаки встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Словакия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Бельгия – Словакия: анонс матча Евро-2024

Это встреча будущих соперников Украины. Наша сборная начала с поражения от Румынии, а во втором матче группы явный аутсайдер Словакия попытается остановить явного фаворита Бельгию.

Стартовые составы команд

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Дебаст, Карраско – Мангаля, Онана – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку.

Запасные: Камински, Сельс, Теат, Вертонген, Витсель, Тилеманс, Люкебакио, Вранкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермеерен, де Кюйпер.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженик, Гараслин.

Запасные: Родак, Равас, Оберт, Риго, Дёмбер, Суслов, Тупта, Бенеш, Грошовски, Де Марко, Стрелец, Дюриш, Беро, Зауэр, Коша.

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