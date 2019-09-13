"Журналисты, вы издеваетесь?" – Вербич отреагировал на слухи о своем трансфере

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде Динамо очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь", – написал Вербич в своем Instagram.

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Напомним, ранее появились слухи о возможном уходе Вербича и Дуэлунда с Динамо, ведь игроки якобы недовольны новым главным тренером команды Алексеем Михайличенко. В киевском клубе уже успели опровергнуть эту информацию.

Отметим, что Вербич провел 6 матчей за Динамо в этом сезоне во всех турнирах, отметившись ассистом. Кроме того, словенец дублем помог своей сборной одержать победу над Израилем в матче квалификации к Евро-2020.

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