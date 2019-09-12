В Динамо прокомментировали слухи о желании 2-х игроков покинуть клуб

Журналист Динамо TV Андрей Шахов-младший прокомментировал слухи о желании Беньямина Вербича и Миккеля Дуэлунда покинуть киевский клуб.

"Сегодня в СМИ запустили очередную "утку", мол, Миккель Дуэлунд и Беньямин Вербич якобы недовольны тренерским штабом и хотят разорвать контракт с Динамо.

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В первой половине дня виделся с Дуэлундом и показал ему эту "новость". Реакция была предсказуемой – Миккель передает пламенный привет автору этого бреда. Кроме всего прочего, он признался, что очень полюбил Киев, Украина и Динамо, в котором нашел близких друзей. Его будущее – Киев", – отметил Шахов-младший на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее появились слухи, что Вербич и Дуэлунд недовольны нагрузками от нового тренерского штаба и желают покинуть клуб.

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