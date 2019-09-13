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"Журналісти, ви знущаєтесь?" – Вербіч відреагував на чутки про свій трансфер

08:24 41 Читать на русском
"Журналісти, ви знущаєтесь?" – Вербіч відреагував на чутки про свій трансфер
Беньямін Вербіч / dynamo.kiev.ua

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч прокоментував чутки про свій можливий відхід з клубу.

"Журналісти, ви що, знущаєтесь? Мені в команді Динамо дуже комфортно і в Києві просто топ. Перестаньте вигадувати нісенітниці", – написав Вербіч в своєму Instagram.

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Нагадаємо, раніше з'явились чутки про можливий відхід Вербіча та Дуелунда з Динамо, адже гравці нібито незадоволені новим головним тренером команди Олексієм Михайличенком. В київському клубі вже встигли спростувати цю інформацію.

Відзначимо, що Вербіч провів 6 матчів за Динамо в цьому сезоні в усіх турнірах, відзначившись асистом. Окрім того, словенець дублем допоміг своїй збірній здобути перемогу над Ізраїлем в матчі кваліфікації до Євро-2020.

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Динамо Динамо Трансфери Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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