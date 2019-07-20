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Жулио Сезар признался, что ради Олимпика отказался от предложений из других стран

17:35 6 Читати українською
Жулио Сезар признался, что ради Олимпика отказался от предложений из других стран
Жулио Сезар / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Жулио Сезар рассказал, почему принял предложение возглавить донецкую команду.

"Долго общался с президентом Олимпика, прежде чем принять его предложение возглавить команду. Моя задача – вывести донецкую команду на новый качественный уровень.

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Не буду скрывать, летом у меня были предложения и из других стран. Но решил работать в Украине, тренировать команду Премьер-лиги. Олимпик показался мне конкурентным коллективом. Мое видение футбола похоже с взглядами президента клуба.

Хотим построить игру, которая будет нравиться нашим болельщикам ", – сказал Жулио Сезар в эфире ТК Футбол.

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