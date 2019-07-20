Жуліо Сезар зізнався, що заради Олімпіка відмовився від пропозицій з інших країн

Головний тренер Олімпіка Жуліо Сезар розповів, чому прийняв пропозицію очолити донецьку команду.

"Довго спілкувався з президентом Олімпіка, перш ніж прийняти його пропозицію очолити команду. Моє завдання – вивести донецьку команду на новий якісний рівень.

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Не буду приховувати, влітку у мене були пропозиції і з інших країн. Але вирішив працювати в Україні, тренувати команду Прем'єр-ліги. Олімпік здався мені конкурентним колективом. Моє бачення футболу схоже з поглядами президента клубу.

Хочемо побудувати гру, яка буде подобатися нашим уболівальникам", – сказав Жуліо Сезар в ефірі ТК Футбол.

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