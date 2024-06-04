“Вернутся ли Родригес и Витиньо? Жерсон и даром не нужен. Насчет Витиньо я так понимаю, что президент Динамо вел переговоры о возвращении. Это не секрет.

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Переговоры еще продолжаются. Дай Бог, потому что Витиньо был бы очень серьезным усилением для Динамо на следующий сезон. Я в этом убежден", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, 28-летний Жерсон неплохо начал за братиславский Слован, но затем клуб разорвал с ним контракт из-за нарушений дисциплины. Контракт люксембуржца с Динамо рассчитан еще на год, цена по Transfermarkt составляет 1,7 млн евро.

25-летний Витиньо выступает на родине за РБ Брагантино. В 68 матчах бразилец оформил 6 голов и 6 ассистов. Его контракт с Динамо действует еще два года, цена по Transfermarkt составляет 5 млн евро.

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