Суперкомпьютер на основе разных статистических метрик Opta смоделировал Евро-2024. 10 тысяч вариаций показали, что сборная Украины имеет 1% на победу в турнире. У 13 команд больше шансов на триумф, а Шотландия и Сербия имеют столько же.

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Если говорить о реалистичных целях, то выход в плей-офф является обязательной задачей для Украины (69,4% на достижение цели). Четвертьфинал выглядит значительно более сложной задачей, но не фантастической – 26%. А вот проход в полуфинал (9,4%) или финал (3,1%) уже станет подвигом.

Фаворитом Евро-2024 считается сборная Англии – почти 20% на титул. Очень близко Франция (19,1%), в тройку главных претендентов также входят хозяева турнира немцы (12,4). Меньше всего шансов на какой-либо успех у дебютанта – Грузии.

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