"Алиссон сегодня тренировался с командой. Если все будет хорошо, он может выйти играть с Фулхэмом.

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Алекс Окслейд-Чемберлен уже занимается в основной группе. Он уже около недели находится с нами и работает по обычной программе. Сейчас он проходит завершающие стадии восстановления. Ситуация, вероятно, требует вернуть его к матчам как можно скорее, но я не знаю, является ли завтрашний матч подходящим для этого моментом.

Мы не можем и не будем торопить Диогу Жоту быстрее набрать оптимальную форму. Но он уже достаточно давно вернулся к тренировкам в обычном режиме. Конечно, он сразу же станет одним из вариантов для выхода в стартовом составе", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Перед 12-м туром АПЛ Ливерпуль расположился на второй строчке, уступая Тоттенхэму по дополнительным показателям.

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