Защитник сборной Украины Александр Сваток может записать контрольный матч с Германией себе в актив.

Ведущее немецкое издание Bild выставило оценки игрокам сборной Украины за вчерашний спарринг. Двух украинцев выделили 2 баллами (в Германии 1 – лучше всего, 6 – хуже всего). И если высокая оценка Анатолия Трубина никого не удивляет, то похвала Александра Сватка может показаться необычной.

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Сваток стал главным бенефициаром решения Сергея Реброва сыграть с тремя центрбеками. Защитник Днепра-1 вышел с первых минут между Матвиенко и Забарным. И отыграл прекрасно. Статистический портал SofaScore также выделил Александра лучшим баллом среди полевых игроков (7,6).

В активе Сватка 9 выносов, 2 перехвата, 2 подбора и 3 заблокированных удара, в частности самоотверженный прыжок под Ундава. Он в целом совершил 14 защитных действий и лишь раз позволил себя обыграть. К тому же показал хорошую точность передач, даже на длинную дистанцию.

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