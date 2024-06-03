Михаил Мудрик не успевает так быстро забивать, как лондонский клуб меняет тренеров.

Популярный статистический портал WhoScored в своем стиле потроллил Челси: "Михаил Мудрик имел в Челси столько тренеров (5), как и голов в АПЛ". Тодд Бёли так ведет бизнес, что дорогой новичок забивает не чаще, чем приходят новые коучи.

Mykhailo Mudryk has now had as many managers at Chelsea (5) as he has scored Premier League goals for the club. pic.twitter.com/bkJLJ33HdP — WhoScored.com (@WhoScored) June 3, 2024

Мудрика в Челси тренировали Грэм Поттер, Бруно Сальтор, Фрэнк Лэмпард и Маурисио Почеттино, а теперь украинец будет работать под руководством Энцо Марески. В АПЛ Михаил забивал Фулхэму, Арсеналу, Кристал Пэлас, Ньюкаслу и Ноттингем Форест.

Мареска серьезно взялся за дело. Еще до официального назначения тренер во время отпуска начал пересматривать матчи Челси в прошлом сезоне. Итальянец попросил у специалистов полный анализ каждого игрока молодежных и взрослых команд, сообщает журналист Sky Sports.

Таким образом в клубе может измениться иерархия между основными футболистами и резервистами. Михаил Мудрик, который имеет достаточно конкурентов на флангах атаки, начнет работу с новым тренером после Евро-2024.

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