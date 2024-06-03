Челси потроллили Мудрика из-за нового тренера – Мареска задумал тотальную переоценку
Михаил Мудрик не успевает так быстро забивать, как лондонский клуб меняет тренеров.
Популярный статистический портал WhoScored в своем стиле потроллил Челси: "Михаил Мудрик имел в Челси столько тренеров (5), как и голов в АПЛ". Тодд Бёли так ведет бизнес, что дорогой новичок забивает не чаще, чем приходят новые коучи.
Мудрика в Челси тренировали Грэм Поттер, Бруно Сальтор, Фрэнк Лэмпард и Маурисио Почеттино, а теперь украинец будет работать под руководством Энцо Марески. В АПЛ Михаил забивал Фулхэму, Арсеналу, Кристал Пэлас, Ньюкаслу и Ноттингем Форест.
Мареска серьезно взялся за дело. Еще до официального назначения тренер во время отпуска начал пересматривать матчи Челси в прошлом сезоне. Итальянец попросил у специалистов полный анализ каждого игрока молодежных и взрослых команд, сообщает журналист Sky Sports.
Таким образом в клубе может измениться иерархия между основными футболистами и резервистами. Михаил Мудрик, который имеет достаточно конкурентов на флангах атаки, начнет работу с новым тренером после Евро-2024.
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