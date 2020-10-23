Хавбек Челси Жоржиньо не скрывает, что летом мог оказаться в составе другой лондонской команды.

"Я считаю, что каждый игрок открыт для переговоров. Арсенал? Да, некоторые разговоры были. Впрочем, я решил остаться в Челси. Сейчас я здесь и жду великолепный сезон вместе с командой.

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Челси провел серьезное трансферное окно. Новички имеют большой потенциал и могут принести немало пользы этому клубу. Нам нужно лишь время", – заявил Жоржинью в интервью ESPN Brazil.

Напомним, летом итальянца связывали не только с Арсеналом, но и с Ювентусом. Хавбек провел за Челси 6 матчей в текущем сезоне, отличился 3 голами и одним ассистом.

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