"Силва привнес в клуб уровень и опыт, которых мы ждали, и оказывает положительное влияние на тех, кто играет с ним. Он сыграл важную роль в том, что наш соперник не смог забить.

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В этом сезоне мы будем тщательно следить за его нагрузками. У нас с ним очень близкие отношения, и я помню, как сам находился в аналогичном положении на заключительном этапе своей карьеры. Поэтому я буду контролировать его восстановление, тренировочный процесс и участие в играх, чтобы обеспечить его оптимальную форму, в которой он даст команде максимум возможного.

Менди сыграл очень хорошо в трех матчах, которые он успел провести за клуб, завершив два из них без пропущенных мячей. В игре с Севильей он совершил отличный сэйв. Его приход важен с точки зрения конкуренции за место в составе. Мы знаем его качества, и он демонстрирует их. На данный момент он наш первый номер, однако каждый вправе доказать свое превосходство в конкурентной борьбе", – цитирует слова Фрэнка Лэмпарда сайт Челси.

Заметим, Эдуард Мэнди перебрался в Челси около месяца назад и уже успел сыграть четыре матча, два из которых на ноль. У Тьягу Силвы столько же поединков в активе.

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