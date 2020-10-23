Хавбек Челсі Жоржінью не приховує, що влітку міг опинитись у складі іншої лондонської команди.

"Я вважаю, що кожен гравець відкритий для переговорів. Арсенал? Так, деякі розмови були. Втім, я вирішив залишитися в Челсі. Зараз я тут і очікую на чудовий сезон разом з командою.

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Челсі провів серйозне трансферне вікно. Новачки мають великий потенціал та можуть принести чимало користі цьому клубу. Нам потрібен лише час", – заявив Жоржінью в інтерв'ю ESPN Brazil.

Нагадаємо, влітку італійця пов'язували не лише з Арсеналом, а й з Ювентусом. Хавбек провів за Челсі 6 матчів у поточному сезоні, відзначився 3 голами та одним асистом.

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