Атлетико подписал Эктора Эрреру

Полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера сменил Порту на мадридский Атлетико.

Капитан "драконов" договорился о переезде на Ванда Метрополитано, сообщает официальный сайт Атлетико.

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"Матрасники" согласовали переход Эрреры. В четверг 29-летний хавбек подпишет контракт с новым клубом в статусе свободного агента. Соглашение с мадридцами будет рассчитано на 3 года.

В сезоне 2018/19 Эктор Эррера провел 33 матча в Примейре, в которых забил 6 мячей. Ранее он защищал цвета мексиканской Пачуки.