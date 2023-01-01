Мы уже говорили о некоторых украинцах, решивших взять в руки оружие, оставив свою основную профессию. Николай Жидков, Никита Федотов, Александр Рябоконь, Игорь Пономаренко, Руслан Зарубин, Игорь Чередниченко – лишь часть тех футбольных людей, которые пошли защищать Украину от российских оккупантов. Детальнее смотрите их истории на YouTube-канале "Футбол 24".

Украинские футболисты, ушедшие на фронт после военного нападения россиян – видео-подборка от "Футбол 24"