Украинские футболисты, которые пошли защищать страну от России – продолжение видео подборки от "Футбол 24"
1 января 17:38 - Читати українською
"Футбол 24" продолжает знакомить с футбольными людьми Украины, променявшими мяч на оружие.
Мы уже говорили о некоторых украинцах, решивших взять в руки оружие, оставив свою основную профессию. Николай Жидков, Никита Федотов, Александр Рябоконь, Игорь Пономаренко, Руслан Зарубин, Игорь Чередниченко – лишь часть тех футбольных людей, которые пошли защищать Украину от российских оккупантов. Детальнее смотрите их истории на YouTube-канале "Футбол 24".
Украинские футболисты, ушедшие на фронт после военного нападения россиян – видео-подборка от "Футбол 24"
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