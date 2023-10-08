Милан должен был забивать на 17-й минуте, когда Окафор в упор расстреливал Мартинеса после прострела Чуквуезе – голкипер Дженоа чудом среагировал. В середине второго тайма Леау головой замыкал навес на дальнюю штангу под перекладину, но снова героем эпизода стал испанский вратарь генуэзцев. Вскоре уже его визави в падении перевел сферу на угловой кончиками пальцев после подлого рикошета.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера

Но все самое интересное началось в конце матча. Сначала Пулишич все-таки пробил оборону Дженоа и вывел Милан вперед, а уже в добавленное время арбитр удалил кипера "россонери", который на выходе коленом заехал в Экубана. В ворота пришлось становиться Жиру! Штрафной мог завершиться фиаско для Оливье, если бы сфера полетела на несколько сантиметров ниже (мяч попал в перекладину). Через мгновение судья удалил и Мартинеса за фол в середине поля (кипер принимал активное участие в атаках Дженоа). Жиру все-таки стал героем, когда без страха бросился в ноги сопернику, который выходил один на один. Невероятный финал.