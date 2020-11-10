Чемпион мира заинтересован в смене клубной прописки, сообщает Football.London.

"Он поражает подготовкой к матчам и подходом к тренировкам": Лэмпард оценил влияние новичка Челси на команду

Жиру разочарован отсутствием игровой практики в составе "синих". Нападающий стремится стабильно выходить на поле, чтобы попасть в финальную заявку сборной Франции на Евро-2020. Интерес к Жиру якобы снова проявляет миланский Интер. "Нерадзурри" в этом году уже пытались подписать опытного француза, но он неожиданно заключил новый 1-летний контракт с Челси.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел на поле лишь 154 минуты. В его активе 6 матчей во всех турнирах, в которых центрфорвард забил 1 мяч.

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