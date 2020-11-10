Чемпіон світу зацікавлений у зміні клубної прописки, повідомляє Football.London.

"Він вражає підготовкою до матчів та підходом до тренувань": Лемпард оцінив вплив новачка Челсі на команду

Жиру розчарований відсутністю ігрової практики в складі "синіх". Нападник прагне стабільно грати, щоб потрапити до фінальної заявки збірної Франції на Євро-2020. Інтерес до Жиру нібито знову проявляє міланський Інтер. "Нерадзуррі" цьогоріч вже намагалися підписати досвідченого француза, але він несподівано уклав новий 1-річний контракт із Челсі.

У нинішньому сезоні Олів'є Жиру провів на полі лише 154 хвилини. У його активі 6 матчів у всіх турнірах, у яких центрфорвард забив 1 м'яч.

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