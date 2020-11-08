Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над Шеффилд Юнайтед (4:1) в матче английской Премьер-лиги и рассыпался в комплиментах бразильскому защитнику Тьягу Силве.

"Это была наша лучшая игра в сезоне. Мы демонстрируем хороший футбол, но Ливерпуль и Манчестер Сити подняли такую ​​планку, что нынешний уровень мы должны демонстрировать каждую неделю. Нам еще предстоит сократить отрыв от этих команд, так что я не летаю в облаках.

Челси – Шеффилд Юнайтед – 4:1 – видео голов и обзор матча

Я знал Тьягу Силву как игрока. Он поражает подготовкой к матчам, подходом к тренировкам. Он уже повлиял на нашу команду своей личностью, хотя стал ее частью совсем недавно", – цитирует Лэмпарда издание Yahoo Sports.

Напомним, Силва стал автором третьего гола в ворота Шеффилд Юнайтед. Победа позволила "синим" занять в турнирной таблице АПЛ третье место. От лидера – Саутгемптона – Челси отстает на 1 очко.

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