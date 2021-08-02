Форвард Милана Оливье Жиру объяснил, почему не переживает по поводу номера, который выбрал в Италии.

"Я – не суеверный. Не думаю, что качество моей игры зависит от номера.

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Чувствую ли я недооценку? Благодаря тому, что я сильный ментально, я преодолел все трудности, с которыми столкнулся за время карьеры. Я попытался трансформировать эту негативную энергию в позитивную", – цитирует Жиру сайт Джанлуки Ди Марцио.

К слову, после того, как Филиппо Индзаги ушел из Милана в 2012 году, ни один форвард (Пато, Матри, Торрес, Луис Адриано, Игуаин и другие), который играл под "девяткой", не был успешным в "россонери".

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