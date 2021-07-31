Товарищеские матчи

Манчестер Сити – Барнсли – 4:0

Голы: Эдози, 23, Найт, 30, Марез, 34. Аке, 68

Нереализованный пенальти: Палмер, 41 (МС)

Штутгарт – Барселона – 0:3

Голы: Депай, 21, Демир, 36, Пуч, 73

Ницца – Милан – 1:1

Голы: Гуйри, 59 (пенальти) – Жиру, 66

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Чемпион Англии на поединок против Барнсли вышел в экспериментальном составе, но это не помешало учинить разгром еще до перерыва. Голами отметились дуэт юных форвардов Эдози-Найт, а также Рияд Марез, который с лета замкнул навес Менди с левого фланга. Конкурент француза за место в основе – Александр Зинченко – отыграл весь второй тайм. Это первое появление украинца в составе "горожан" после Евро-2020. Последний гол, однако, забил Натан Аке.

The fourth goal has arrived courtesy of @NathanAke!



You can watch the remaining minutes over on CITY+: https://t.co/4Uww64RAPp



4-0 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/CbZYic3hvj — Manchester City (@ManCity) July 31, 2021

Барселона тоже сделала заявку на победу еще в первой половине. На 21-й минуте Мемфис Депай пушечным выстрелом из пределов штрафной реализовал момент, созданный роскошным пасом де Йонга из центрального круга. Далее юный австриец Юсуф Демир в одно касание замкнул прострел Гризманна. А на 73-й Рикард Пуч реализовал выход один на один после разрезной передачи той же французской "семерки" Барсы.

Наконец Милан разошелся миром с французской Ниццей. "Орлята" повели в счете на старте второго тайма, когда Амин Гуйри реализовал одиннадцатиметровый. Но у "россонери" был свой джокер. Ветеран Оливье Жиру появился на поле на 61-й минуте, а уже 5 минут спустя оформил дебютный гол за Милан. Кастильехо классно навесил со штрафного, а французский форвард эффектно вколотил мяч в сетку.