Нападник Мілана Олів'є Жиру пояснив, чому не переживає щодо номера, який обрав в Італії.

"Я – не забобонний. Не думаю, що якість моєї гри залежить від номера.

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Чи відчуваю я недооцінку? Завдяки тому, що я сильний ментально, я подолав усі труднощі, з якими зіткнувся за час кар'єри. Я спробував трансформувати цю негативну енергію в позитивну", – цитує Жиру сайт Джанлуки Ді Марціо.

До слова, після того, як Філіппо Індзагі пішов із Мілана у 2012 році, жоден форвард (Пато, Матрі, Торрес, Луїс Адріано, Ігуаїн та інші), який грав під "дев'яткою", не був успішним у "россонері".

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