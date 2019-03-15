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Жиру – лучший игрок недели в Лиге Европы

18:49 7 Читати українською
Жиру – лучший игрок недели в Лиге Европы
Оливье Жиру / фото из соцсетей

Нападающий Челси Оливье Жиру получил награду за прекрасную игру в матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Форвард "аристократов" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

Француз оформил хет-трик в гостевом матче с Динамо (5:0), нанеся 3 удара в створ ворот киевлян.

Также на награду претендовали форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник Славии Томаш Соучек и игрок Бенфики Жонас.

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Напомним, Обамеянг отметился дублем в воротах Ренна (3:0), Соучек забил гол и отдал результативную передачу во встрече с Севильей (4:3), а Жонас помог Бенфике перевести игру с загребским Динамо (3:0) в овертайм, где лиссабонцы забили еще два мяча.

Теги
Челси Челси Лига Европы Оливье Жиру Оливье Жиру Динамо Киев - Челси
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