Жиру – лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий Челси Оливье Жиру получил награду за прекрасную игру в матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

Форвард "аристократов" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

Француз оформил хет-трик в гостевом матче с Динамо (5:0), нанеся 3 удара в створ ворот киевлян.

Также на награду претендовали форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник Славии Томаш Соучек и игрок Бенфики Жонас.

"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

Напомним, Обамеянг отметился дублем в воротах Ренна (3:0), Соучек забил гол и отдал результативную передачу во встрече с Севильей (4:3), а Жонас помог Бенфике перевести игру с загребским Динамо (3:0) в овертайм, где лиссабонцы забили еще два мяча.