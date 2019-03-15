Жиру стал вторым иностранцем, оформившим хет-трик в еврокубках за 2 разные английские клубы

Форвард Челси Оливье Жиру отличился невероятным достижением в матче 1/8 финала Лиги Европы против Динамо.

Оливье Жиру оформил хет-трик в ворота киевского Динамо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и таким образом отличился фантастическим достижением.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Француз стал вторым иностранцем, который забил 3 мяча в течение одного поединка еврокубков за 2 разных английских клуба. Предыдущей жертвой был Олимпиакос, когда Жиру выступал в составе Арсенала.

А первым игроком, кому покорилось это достижение, стал шотландец Джон Уорк, который забивал за Ливерпуль и Ипсвич в 80-х.

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