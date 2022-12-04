"Это фантастика, сбылась моя детская мечта – превзойти рекорд Тьерри Анри!

Исторический гол Жиру и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Польша – 3:1

Я испытываю огромная гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.

Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение от сегодняшнего результата", – цитирует слова Жиру в эфире TF1 итальянский журналист Альфредо Педулла.

Напомним, Жиру открыл счет в матче с Польшей, отличившись в футболке сборной Франции 52-й раз. Как следствие, он обошел в бомбардирском списке "трехцветных" Тьерри Анри, который с 51-м голом был рекордсменом национальной команды.

Франция разбила Польшу в 1/8 ЧМ-2022 – Жиру стал королем после чудо-промаха, Мбаппе нивелировал лучший матч соперника