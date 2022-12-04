Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
18:19 - Читати українською
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру превзошел легендарного Тьерри Анри.
завершено
44’ Оливье Жиру
74’ Килиан Мбаппе
90+1’ Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски 90+9’
44’ Оливье Жиру
74’ Килиан Мбаппе
90+1’ Килиан Мбаппе
90+9’ Роберт Левандовски
Гол в ворота сборной Польши стал 52-м для Жиру в составе французской национальной команды, что позволило Оливье стать самым лучшим голеадором в истории, сообщает Squawka.
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Для этого нападающему понадобилось 117 поединков. Предыдущим рекордсменом был Тьерри Анри с 51 голом.
Отметим, что Франция благодаря этому голу побеждает в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши – после первого тайма "Ле Блё" ведут в счете 1:0.
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