"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об игре Франции и Польши за выход в четвертьфинал катарского Мундиаля. Действующие чемпионы мира выиграли свою группу, уступив лишь Тунису запасным составом. Польша финишировала второй в соседнем квартете. Левандовски и компания прорвались в плей-офф только благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у Мексики. Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Польша на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Первый момент на 4 минуте организовал Гризманн. Лучший на групповом турнире по количеству созданных 100-процентных моментов (5) подал угловой с правого фланга, Варан под плотным давлением защитников не попал из пределов вратарской. Едва не привезли французы момент сами себе. Классно прессинговали поляки, почти перехватив мяч у ворот Льориса.

Франция – Польша: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Мбаппе в который раз на скорости прошел по флангу Кеша, Дембеле замыкал прострел Килиана на дальней штанге и позволил себя заблокировать. Первый сейв Щенсны на 13 минуте. Рабьо откатил Чуамени – дальняя пушка опорника Реала стала неплохой разминкой для кипера Ювентуса. Кивьор привез момент розыгрышем на своей половине. Чуамени выгрызает снаряд после передачи центрбека Польши, а Дембеле получает момент – Щенсны продолжает коллекционировать сейвы, хотя Войчех и так с отрывом здесь лучший на ЧМ-2022. Классный прессинг "Кадры" возле центральной дуги. Агрессивно цепляются, закрутили могучего соперника в танец борьбы на чужой половине, не позволяя спокойно выходить в атаку.

"Бело-красные", казалось, запороли контру 4 в 4 из-за ужасного паса с правого края. Однако Варан наварил скидкой прямо на соперника вместо того, чтобы спокойно отбросить назад, где все свои. Левандовски воспользовался определенным пространством по центру и бахнул метров с 20. Снаряд эффектно пролетел мимо левой штанги Льориса. Еще одна ужасная ошибка "Кадры" под не суперактивным прессингом. Дембеле легко прошел защитника, Жиру должен был забивать в пустой угол, но чудом не попал. Кэш проводит блестящий матч. Сколько раз фулбек Астон Виллы останавливал проходы Мбаппе, а еще мог отличиться дальним ударом. По сути лишь раз Килиану удалось вырваться на ударную позицию, обыграв Матти. Щенсны спокойно перевел на угловой, после которого в него влетел Упамекано.

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Провал на фланге Кунде. Берешиньски находит Зелински в расстрельной зоне, Льорис парирует коленями, еще несколько добиваний, и уже защитники выносят с линии пустых ворот! Польша откровенно прощает Францию, в целом практически ничем не уступая команде Дешама. Мбаппе принял и отдал в разрез. Жиру легче забивать вот такие обводящие в сторону от голкипера, чем в пустые. Теперь уже единолично лучший бомбардир в истории сборной Франции забил уже свой 52 гол. Льорис выпустил мяч из рук после банальной подачи. Команда Дешама очень хочет помочь Польше сохранять интригу как можно дольше – будто боксер супертяж, которому надо придержать нокаут до заключительных раундов, потому что люди заплатили немалые деньги за билеты и трансляцию.

OLIVIER GIROUD BECOMES FRANCE’S ALL-TIME TOP SCORER (52) pic.twitter.com/PCX6fEa8TF — B/R Football (@brfootball) December 4, 2022

На старте второго тайма 2 подряд провала "бело-красных" на правом фланге. Мбаппе сначала не смог пройти Глика – 34-летний ветеран полетел на звездного соперника, словно в дворовом футболе. Камиль отобрал, хотя уже вырисовывалась роскошная контратака на пространстве. Затем же Тео Эрнандес перехватил у своих ворот. Слишком большие силы Польши остались на чужой половине, но Рабьо отдал на Килиана неточный ответный пас. Мбаппе с рикошетом от защитников едва не попал в дальний. Жиру ударом через себя забил в пустые ворота – это Щенсны не очень надежно сыграл на выходе, травмировавшись при падении. Судья свистнул перед эффектным выстрелом Оливье, поэтому взятия ворот не будет. Хотя причины такого решения венесуэльского рефери Хесуса Валенсуэлы крайне загадочны.

Мбаппе еще и Кешу проигрывает 1 в 1 на чужой половине. Сколько таких возможностей упускают французы. Тяжеловат Килиан, но неутомимо продолжает совершать эти рывки еще и еще. Вы просто покатите ему, и вот он гол, когда не всё приходится делать самому. Дембеле разыграл контру 3 в 4 наконец-то так, как надо. А вот оборона Польши откровенно провалилась в переходной фазе. Далеко не впервые ужасное позиционирование Глика и компании после выхода в атаку и потери в финальной трети поля. "Бело-красных" было больше, но все они почему-то скопились в центре, хотя могли бы и перекрыть главную угрозу соперника. Уже в компенсированное время Мбаппе поставил, как казалось, разгромную точку. Это его 16 забитый мяч за последние 14 матчей в составе сборной Франции. Тюрам разобрался на левом фланге, а форварж ПСЖ выкрутил петарду в девятку.

Однако последнее слово было за Польшей. На 90+5 случился конфуз Упамекано, выставившего руку после прострела 34-летнего ветерана Гросицки, вышедшего поиграть последних минут 10. Льорис взял первый ужасный удар Левандовски, но и сам вылетел из ворот, да и партнер почему-то забежал в штрафную задолго до удара. Роберт перебил не менее неуверенно, но вратарь Тоттенхэма уже лежал в том же левом от себя углу. Франция теряет сухой матч, но одерживает убедительную победу, которой не помешали определенные трудности Мбаппе, странноватое судейство и лучшая игра "Кадры" на Мундиале. Далее четвертьфинал и победитель пары Англия – Сенегал.

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