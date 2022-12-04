Жиру – про перевершення рекорду Анрі: "Збулась моя дитяча мрія"
Форвард збірної Франції Олів'є Жиру поділився емоціями після перемоги над поляками (3:1) в 1/8 фіналу ЧС-2022.
"Це фантастика! Збулась моя дитяча мрія – перевершити рекорд Тьєррі Анрі!
Історичний гол Жиру та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Польща – 3:1
Я відчуваю величезну гордість, це щось екстраординарне мати можливість зробити це під час матчу чемпіонату світу. Сподіваюся, я продовжуватиму забивати знову. Мій гол вивів нас на вірний шлях у складній грі, де ми трохи ризикували, але потім зуміли забити другий та третій м'ячі.
Тепер пригоди продовжуються. Дорога ще довга, але не приховуватимемо наше задоволення від сьогоднішнього результату", – цитує слова Жиру в ефірі TF1 італійський журналіст Альфредо Педулла.
Нагадаємо, Жиру відкрив рахунок у матчі з Польщею, відзначившись у футболці збірної Франції 52-й раз. Як наслідок, він обійшов у бомбардирському списку "трикольорових" Тьєрі Анрі, який з 51-м голом був рекордсменом національної команди.
Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника