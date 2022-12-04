"Це фантастика! Збулась моя дитяча мрія – перевершити рекорд Тьєррі Анрі!

Історичний гол Жиру та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Франція – Польща – 3:1

Я відчуваю величезну гордість, це щось екстраординарне мати можливість зробити це під час матчу чемпіонату світу. Сподіваюся, я продовжуватиму забивати знову. Мій гол вивів нас на вірний шлях у складній грі, де ми трохи ризикували, але потім зуміли забити другий та третій м'ячі.

Тепер пригоди продовжуються. Дорога ще довга, але не приховуватимемо наше задоволення від сьогоднішнього результату", – цитує слова Жиру в ефірі TF1 італійський журналіст Альфредо Педулла.

Нагадаємо, Жиру відкрив рахунок у матчі з Польщею, відзначившись у футболці збірної Франції 52-й раз. Як наслідок, він обійшов у бомбардирському списку "трикольорових" Тьєрі Анрі, який з 51-м голом був рекордсменом національної команди.

Франція розбила Польщу в 1/8 ЧС-2022 – Жиру став королем після диво-промаху, Мбаппе нівелював найкращий матч суперника