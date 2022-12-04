"Гальские петухи" без особых проблем разобрались с "белыми орлами" и пробились в 1/4 финала ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Французы могли выходить вперед уже на 13-й минуте, но Щенсни справился с мощным ударом от Чуамены в левый угол ворот. Впоследствии Дембеле стрелял из-за пределов штрафной – снова Войцех в падении уверенно забрал сферу. Левандовски в ответ разрядил свою пушку с дальней дистанции – мимо стойки.

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Вскоре Жиру продемонстрировал что-то невероятное, когда замыкая прострел Дембеле чудом не попал в пустые ворота. Поляки должны были наказывать соперника за этот промах, но после трех ударов подряд так и не смогли пробить Льориса. В конце концов, на последней минуте первого тайма Мбаппе нашел пасом Жиру в штрафной и Оливье забил исторический гол, став лучшим бомбардиром "трехцветных" в истории сборной Франции.

После перерыва начал пристреливаться Мбаппе. Сначала его удару в дальний угол помешал защитник, но с выстрелом под перекладину не справился даже кипер. Уже в добавленное время Килиан с помощью Щенсны оформил дубль, а Левандовски лишь со второй попытки с пенальти подсластил горечь вылета Польши из ЧМ-2022.

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