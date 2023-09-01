Полузащитник Дмитрий Мельниченко стал еще одним украинцем в составе Жироны.

Мельниченко уже подписал контракт с Жироной, сообщает в своем Telegram-канале Эндрю Тодос.

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19-летний полузащитник будет выступать в составе Жироны Б, но срок соглашения не разглашается. Жирона о переходе юного украинца пока не сообщала.

Заметим, что Мельниченко является воспитанником Динамо, также успел поиграть за Ниву Бузову и Рух U-19. В частности, Дмитрий сыграл в 3 поединках юношеской Лиги УЕФА прошлого сезона в составе Руха, однако не отличался результативными действиями.

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