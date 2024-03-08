Полузащитник Жироны Янхель Эррера в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Один из ключевых игроков Жироны получил травму стопы правой ноги. Из-за этого повреждения Эррера пропустит от четырех до шести недель, сообщает журналист Нил Сола.

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Мичелу сравнительно повезло, что это случилось в период перерыва на матчи сборных. Поэтому Янхель не сыграет против Осасуны, Хетафе и Бетиса, но должен быть готов к матчу с прямым конкурентом в борьбе за медали – мадридским Атлетико.

Следует заметить, что это уже второй раз в нынешнем сезоне Эррера вылетает из-за травм. Ранее он пропустил почти весь декабрь и половину января. Всего в этой кампании венесуэлец успел сыграть за Жирону 22 матча, в которых забил четыре гола.