Один із ключових гравців Жирони отримав травму стопи правої ноги. Через це ушкодження Еррера пропустить від чотирьох до шести тижнів, повідомляє журналіст Ніл Сола.

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Мічелу порівняно пощастило, що це трапилося в період перерви на матчі збірних. Тож Янхель не зіграє проти Осасуни, Хетафе й Бетіса, але повинен бути готовий до матчу з прямим конкурентом в боротьбі за медалі – мадридським Атлетіко.

Слід зауважити, що це вже вдруге в нинішньому сезоні Еррера вилітає через травми. Раніше він пропустив майже весь грудень і половину січня. Загалом у цій кампанії венесуелець встиг зіграти за Жирону 22 матчі, в яких забив чотири голи.