Жирона знову надовго втратила лідера – команді Довбика й Циганкова пощастило з календарем
Півзахисник Жирони Янхель Еррера найближчим часом не допоможе команді на футбольному полі.
Один із ключових гравців Жирони отримав травму стопи правої ноги. Через це ушкодження Еррера пропустить від чотирьох до шести тижнів, повідомляє журналіст Ніл Сола.
Довбик може перебратися до АПЛ – в Лондоні хочуть розв'язати проблему, сформувавши дует українців
Мічелу порівняно пощастило, що це трапилося в період перерви на матчі збірних. Тож Янхель не зіграє проти Осасуни, Хетафе й Бетіса, але повинен бути готовий до матчу з прямим конкурентом в боротьбі за медалі – мадридським Атлетіко.
Слід зауважити, що це вже вдруге в нинішньому сезоні Еррера вилітає через травми. Раніше він пропустив майже весь грудень і половину січня. Загалом у цій кампанії венесуелець встиг зіграти за Жирону 22 матчі, в яких забив чотири голи.