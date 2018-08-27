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Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

10:55 125 Читати українською
Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча
Жирона – Реал – 1:4 – видео голов и обзор матча

Реал победил Жирону во 2 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Жирона – Реал.

Мадридский Реал во 2 туре чемпионата Испании легко разобрался с Жироной.

Благодаря двум победам в стартовых турах и лучшей разнице забитых/пропущенных голов Реал сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

Реал Мадрид на выезде разгромил Жирону

Чемпионат Испании 2018/2019, 2-й тур

Жирона – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Борха Гарсия, 16 – Бензема, 52 (пен), 80, Рамос, 40 (пен), Бэйл, 59

Источник: MEGOGO
Испания2 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Реал Мадрид: Воскресенье 26 августа 2018

Жирона
Матч окончен
1 : 4
Реал Мадрид
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