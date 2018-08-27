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Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

10:55 653 Читать на русском
Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Жирона – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Реал переміг Жирону у 2 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Жирона – Реал.

Мадридський Реал у 2 турі чемпіонату Іспанії легко розібрався із Жироною.

Завдяки двом перемогам у стартових турах та найкращій різниці забитих/пропущених голів Реал наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги.

Реал Мадрид на виїзді розгромив Жирону

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 2-й тур

Жирона – Реал Мадрид – 1:4

Голи: Борха Гарсія, 16 – Бензема, 52 (пен), 80, Рамос, 40 (пен), Бейл, 59

Джерело: MEGOGO
Іспанія2 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Реал Мадрид: Неділя 26 серпня 2018

Жирона
Матч завершено
1 : 4
Реал Мадрид
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Іспанія Жирона - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Жирона Жирона Відеоновини
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