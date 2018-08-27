Реал Мадрид на виїзді розгромив Жирону

У матчі 2-го туру іспанської Прімери мадридський Реал завдяки голам Бензема, Серхіо Рамоса та Бейла розгромив Жирону.

Жирона непогано почала перший тайм, високо пресингуючи та швидко вибігаючи у контратаки. Каталонцям вдалося скористатися довгою розкачкою Реала й вийти вперед вже на 16-й хвилині: вони провели атаку правим флангом з ударом з меж штрафного, однак його заблокував один із захисників Реала. Втім, поруч опинився Борха Гарсія, який підхопив м'яч, хитнув оппонента та пробив у кут – 0:1. Тим не менш, виграти хоча б один тайм господарям поля не вдалося: на 40-й хвилині Муньєса у власному штрафному збив Марко Асенсіо. Форвард Реала, звісно ж, домалював падіння, однак контакт був і арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Рамос.

У другому ж таймі на полі була лише одна команда – Реал. Мадридці ґрунтовно взялися за Жирону й розгромили її за трохи більше ніж півгодини. На 51-й хвилині Асенсіо заробив ще одне пенальті, яке реалізував Бензема, а на 59-й Іско розрізним пасом вивів Бейла віч-на-віч. Гарет прискорився та пробив повз воротаря у ближній кут – 1:3. Добив же каталонців Бензема, який на 80-й хвилині прийняв флангову передачу й розстріляв голкіпер з меж воротарського майданчика.

Таким чином, Реал переміг Жирону, набрав шість очок та очолив турнірну таблицю за рахунок кращої, ніж у Барселони, різниці м'ячів. Жирона залишилась з одним очком та впала на 16 місце.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 2-й тур

Жирона – Реал Мадрид – 1:4

Голи: Борха Гарсія, 16 – Бензема, 52 (пен), 80, Рамос, 40 (пен), Бейл, 59