У матчі 31 туру Ла Ліги Жирона обіграла Реал з рахунком 4:2. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Перед матчем з Жироною Реал з Андрієм Луніним у складі програв лише 1 матч у всіх турнірах у цьому сезоні – за 8 перемог і 2 нічиїх. Тому те, що трапилося в Жироні, можна вважати сенсаційною аномалією.

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Господарі не просто перемогли "вершкових", а зробили це за допомогою покеру свого форварда Таті Кастельяноса. 24-річний форвард став першим гравцем у XXI столітті, який забив Реалу чотири рази в одному матчі чемпіонату Іспанії.

Як інформує Opta, тепер Жирона має найкращий відсоток перемог у матчах із Реалом серед усіх іспанських команд в історії Ла Ліги. "Червоно-білі" здобули 3 перемоги в 6 матчах проти мадридців (50% перемог).