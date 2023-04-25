Виктор Цыганков выходит с первых минут, но это вряд ли может кого-то удивить. Карло Анчелотти традиционно быстрее других раскрыл все карты. Андрей Лунин воспользовался гастроэнтеритом основного вратаря Тибо Куртуа и впервые за 10 туров (последний раз такое случилось еще 15 февраля) попал в стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Реал на "Футбол 24", стартует в 20:30. Каталонцы в двух предыдущих поединках против Мадрида взяли 4 очка.

На Цыганкове хотят заработать: Жирона установила солидный ценник на украинца

Зато перед тем "королевский" клуб дважды подряд уверенно побеждал на стадионе Монтиливи. "Сливочные" приехали без второго лучшего бомбардира испанского сезона – Карим Бензема составил компанию также отсутствующим Давиду Алабе, Ферлану Менди, Дани Себальосу и Эдену Азару. Где смотреть матч Жирона – Реал Мадрид онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол Первый.