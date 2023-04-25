Жирона приймає Реал Мадрид у 31 турі чемпіонату Іспанії 2022/23. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Віктор Циганков виходить із перших хвилин, але це навряд чи може когось здивувати. Карло Анчелотті традиційно швидше за всіх розкрив усі карти. Андрій Лунін скористався гастроентеритом основного воротаря Тібо Куртуа та вперше за 10 турів (востаннє таку трапилося ще 15 лютого) потрапив у стартовий склад. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Реал на "Футбол 24", почнеться о 20:30. Каталонці у двох попередніх поєдинках проти Мадрида взяли 4 очки.

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Натомість перед тим "королівський" клуб двічі поспіль впевнено перемагав на стадіоні Монтіліві. "Вершкові" приїхали без другого найкращого бомбардира іспанського сезону – Карім Бензема склав компанію також відсутнім Давіду Алабі, Ферлану Менді, Дані Себальйосу та Едену Азару. Де дивитися матч Жирона – Реал Мадрид онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.