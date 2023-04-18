Каталонцы установили ценник на 25-летнего украинца, сообщил журналист Игорь Цыганык. При условии потенциальной продажи клуб хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

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Жироне Виктор во время последнего зимнего трансферного окна обошелся всего в 5 миллионов в евровалюте. Динамо также прописало опцию, согласно которой получит 50% от последующей перепродажи.

Напомним, Цыганков провел за "бело-красных" уже 10 поединков в Примере, в которых отличился тремя голами и столькими же результативными передачами.

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