Удачная игра Виктора Цыганкова поставила на уши всю Испанию. Журналисты издания XCatalunya уже готовятся к потенциальному уходу нашего земляка.

"Подписание Цыганкова лишило многих дара речи. Украинский вингер – футболист очень высокого уровня. Он один из лучших в стране среди своего поколения, и играл за клуб более высокого уровня, чем Жирона. "Бело-красные" приобрели одного из сильнейших игроков вне топ-5 европейских лиг.

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Цыганков сыграл ключевую роль в том, чтобы Жирона боролась за выход в квалификацию Лиги конференций. При этом он был головной болью для защиты соперника. Главный тренер Мичел Санчес смог "запустить" лучшую версию футболиста, которая характеризуется скоростью, вертикальностью и креативностью.

Сегодня Цыганков – один из футболистов с наибольшим потенциалом. Если он продолжит выступать на том же уровне, то уже в ближайшее время несколько известных команд постучат в дверь Жироны", – подытоживает дебютный сезон украинца в Ла Лиге XCatalunya.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро и успел в 19 матчах забить 3 гола и отдать 6 ассистов. Transfermarkt оценивает украинца в 22 миллиона евро, а 50% в случае перепродажи Виктора перепадет киевлянам.

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