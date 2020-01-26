Жирона – Овьедо: Лунин сохранил место в стартовом составе – видеотрансляция матча

Жирона принимает Овьедо в 25-м туре Сегунды. Андрей Лунин снова попал в стартовый состав. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Овьедо стартовал в 21:30 по киевскому времени. После 24-х туров Овьедо набрал столько же очков и находится в зоне вылета, занимая 20-ю строчку. Жирона, в свою очередь, разместилась в середине турнирной таблицы Сегунды.

Андрей Лунин в третий раз подряд выходит в основе Овьедо. В предыдущих матчах с ним в воротах астурийцы уступили Альмерии и расписали ничью с Уэской.

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Жирона – Овьедо: прямая видеотрансляция матча с Андреем Луниным в составе

Стартовый состав Овьедо: