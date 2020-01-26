Жирона – Ов'єдо: Лунін зберіг місце в стартовому складі – відеотрансляція матчу

Жирона приймає Ов'єдо в 25-му турі Сегунди. Андрій Лунін знову потрапив у стартовий склад. Онлайн-відеотрансляцію матчу можна переглянути у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Ов'єдо стартував о 21:30 за київським часом. Після 24-х турів Ов'єдо набрав стільки ж очок та перебуває в зоні вильоту, посідаючи 20-ту сходинку. Натомість Жирона розмістилася в середині турнірної таблиці Сегунди.

Андрій Лунін втретє поспіль виходить в основі Ов'єдо. У попередніх матчах з ним у воротах астурійці поступилися Альмерії та розписали нічию з Уескою.

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Стартовий склад Ов'єдо: