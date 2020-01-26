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Жирона – Овьедо: Лунин выглядел надежно, сейвами оставил астурийцев в игре и отпраздновал выездную ничью

26 января 23:36 176 Читати українською
Жирона – Овьедо: Лунин выглядел надежно, сейвами оставил астурийцев в игре и отпраздновал выездную ничью
Андрей Лунин против Жироны / laliga.es

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин помог Овьедо добыть ничью (1:1) на поле Жироны в 25 туре испанской Сегунды. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда 2019/20. 25-й тур

Жирона – Овьедо – 1:1

Голы: Стуани, 54 – Техера, 67

Андрей Лунин в третий раз подряд вышел в стартовом составе Овьедо. Ранее с ним в воротах астурийцы уступили Альмерии (0:2) и расписали ничью с Уэской ​​(1:1). Сегодня украинец снова набрал с Овьедо одно очко.

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Жирона доминировала от начала встречи. Уже на 4-й минуте хозяева могли открывать счет, когда правый фланг Овьедо провалился дважды в одной атаке. Стуани острым ударом замыкал прострел – мяч "облизал" перекладину сверху.

Вскоре лидер каталонцев получил еще один шанс и даже попал в створ. Лунина рикошет не дезориентировал – украинец отбил мяч в центр штрафной, где подстраховали партнеры. Правда, этот сейв ему не засчитали, потому что судьи зафиксировали офсайд.

Жирона гораздо больше атаковала и хозяйничала во владениях Лунина. Андрей прочитал неплохой навес с правого фланга и хорошо сыграл на втором этаже. А моменты на его ворота продолжали возникать: Адай прошел через центр поля и выкатил под выстрел Гумбо – выше цели.

После этого случился важный эпизод – Овьедо нанес первый удар в матче. Голевую возможность, по сути, создал голкипер сборной Украины. Он вынес мяч от ворот на чужую воловину в направлении своего капитана, а Берхон выиграл позицию и слабо пробил.

Лунин тем временем продолжал руководить обороной, которая с большим трудом сдерживала Жирону. Гарсия из-за пределов штрафной послал мяч точно в руки Андрею, а Адай не попал в створ. Эти же футболисты разогнали перспективную контратаку, которую Адай завершил ударом в касание – Лунин в падении красиво парировал и заставил соперника разочарованно упасть на газон. В конце тайма украинец погасил еще один пожар в защите Овьедо – немного вышел из ворот и выиграл ближний бой.

Астурийцы за первую половину встречи почти ничего не создали, но могли заработать пенальти на ровном месте. Левый фулбек Жироны так прерывал прострел, что попал себе мячом в руку. Арбитры решили, что это не пенальти.

Второй тайм начался при инициативе хозяев. Овьедо построил неплохую атаку правым флангом, в финальной стадии которой Мосса прострелил на Сангалли, но тому не дали пробить. Гости вернулись в оборону. А вскоре и пропустили.

Гранелл отлично исполнил стандарт с левой бровки – Стуани откликнулся на подачу, выиграл второй этаж и неотразимо пробил головой под штангу. Лунин даже не бросился за мячом. Шансов спасти команду у него было мало.

Футболисты Овьедо достаточно часто отдавали Лунину рискованные передачи назад. Андрей достойно выходил из ситуаций и даже точно менял вектор атаки, однако Карлос подготовил ему настоящую подставу – ткнул мяч назад в борьбу между украинцем и Стуани. Андрей не сумел нормально выбить, впрочем, к счастью, судья зафиксировал фол от форварда.

На 67-й минуте Овьедо неожиданно сравнял счет, когда Техеро мощным ударом в угол замкнул прострел Берхона. Это было лишь второе попадание гостей в створ ворот. Жирона смутилась, а Овьедо наоборот обрел уверенность и пару раз зашел во вражескою штрафную. И все же концовку лучше провели каталонцы. Лунин еще раз хорошо сыграл кулаком при подаче углового, а затем сделал очередной сейв, когда на него вывалился Брэндон.

До финального свистка счет не изменился. В итоге – 1:1. Овьедо набрал 25 очков и поднялся на 19 место, а Жирона из 25 пунктами в активе оказалась на восьмой строчке.

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